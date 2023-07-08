تفاصيل وأسعار حفل «حكمدار الأغنية الشعبية» في ساقية الصاوي

أعلنت ساقية الصاوي بالزمالك تفاصيل حفل الفنان عبدالباسط حمودة، والتي تأتي تحت عنوان «حكمدار الأغنية الشعبية»، المقرر إحياؤها يوم السبت الموافق 15 يوليو الجاري، بسعر يبدأ من 320 جنيها.

وأضافت بيان الساقية، أن حفل عبدالباسط حمودة يبدأ في تمام الساعة الثامنة وتستمر للعاشرة مساء، لافته لعدم اصطحاب الأطفال تحت ست السنوات.

حفلات ساقية الصاوي

وبدأت حفلات الساقية الشهر الجاري بحفل عزيز مرقة، الذي شهد إقبالا كبير من الجمهور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ويقام اليوم 8 يوليو حفل للفنانة روان ماهر بسعر يبدأ من 150 جنيها في تمام الثامنة مساء.

كما يقام يوم 9 يوليو في تمام الثامنة مساء حفل Foxy Band بسعر يبدأ من 120 جنيها، ويوم 12 يوليو في تمام الثامنة حفل Castle Of Rock بسعر يبدأ من 120 جنيها، حفل High Five بسعر يبدأ من 150 جنيها يوم 14 يوليو في تمام الثامنة مساء.

ويقدم Anti-Heros حفل بساقية الصاوي بسعر يبدأ من 140 جنيها في تمام السابعة والنصف يوم 16 يوليو، كما يقدم فلامنكا حفل بسعر يبدأ من 100 جنيه في تمام الثامنة مساء يوم 17 يوليو، وتشارك فرقة الحضرة يوم 19 يوليو بحفل سعره يبدأ من 110 جنيهات في تمام الثامنة مساء.

حفل مسلم

وفي 20 يوليو يقدم مسلم حفلا غنائيا بسعر يبدأ من 250 جنيها، وفي اليوم التالي يقدم علي الهلباوي حفلا غنائيا بسعر يبدأ من 100 جنيه.

كما تقدم الفنانة سيمون حفلا غنائيا يوم 22 يوليو في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 150 جنيها، وأخيرا حفل Star Light Choir بسعر يبدأ من 80 جنيها في تمام الثامنة مساءا يوم 25 يوليو.