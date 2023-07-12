ارتباط فصل الصيف بأنواع معينة من الفاكهة يدفع الكثير للبحث عن سعر قفص التين الشوكي 2023، باعتباره أبرز الأنواع التي يتم زراعتها في هذا التوقيت من العام، فضلا عن أنّها متاحة وتناسب جميع الأعمار والفئات حيث إنّ سعرها في متناول الجميع.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، سعر قفص التين الشوكي 2023، كما يلي.

سعر قفص التين الشوكي 2023

وبحسب محلات الخضار في منطقة جاردينيا هايتس بالتجمع الخامس، فإنّ سعر قفص التين الشوكي 2023 يتراوح سعره حسب عدد الحبات داخل القفص، وأنّ العبوة الواحد تحمل داخلها نحو 120 حبة، الحبة بسعر 5 أو 6 جنيهات فقط.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

واستقرت أسعار المانجو اليوم الأربعاء هي الأخرى على هذا النحو:

سجل سعر كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 25 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها.

سجلسعر كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو عويس من 20 إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو هندي من 15 إلى 30 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو زبدية من 17 إلى 23 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو فونس من 20 إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو دبشه من 14 إلى 20 جنيها.