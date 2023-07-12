أسعار المانجو اليوم الأربعاء في سوق العبور.. كيلو دبشة بـ20 جنيها

رصد سوق العبور أسعار المانجو اليوم الأربعاء 12 يوليو الجاري، والتي سجلت استقرار في جميع الأنواع، حيث يبدأ سعر إحداها من 9 جنيهات حتى 60 جنيها حسب النوع.

ووفق المعروض في سوق العبور، فهناك نحو 12 نوعا في السوق المصري، وفي هذا الصدد، نرصد في السطور التالية، أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، كما يلي.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار المانجو في أسواق الجملة اليوم على هذا النحو:

سجل سعر كيلو مانجو عويس من 20 إلى 35 جنيها.

سجل كيلو مانجو هندي من 15 إلى 30 جنيها.

سجل كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيها.

سجل كيلو مانجو زبدية من 17 إلى 23 جنيها.

سجل كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها.

سجل كيلو مانجو فونس من 20 إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

سجل كيلو مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيها.

سجل كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 25 جنيها.

سجل كيلو مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها.

سجل كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 35 جنيها.

سجل كيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور على هذا النحو:

كيلو أناناس يبدأ من سعر 50 جنيها.

كيلو برتقال صيفي من 7 إلى 13 جنيها.

كيلو جريب فروت من 7 إلى 15 جنيها.

كيلو ليمون بلدي من 17 إلى 27 جنيها.

كيلو ليمون أضاليا من 4 إلى 9 جنيهات.

كيلو عنب بناتي اصفر من 12 إلى 18 جنيها.

كيلو برقوق ياباني من 20 إلى 35 جنيها.

كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 40 جنيها.

كيلو كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو كمثرى مستوردة من 30 إلى 70 جنيها.

كيلو عنب بناتي أحمر من 12 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب أسود من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو تفاح مصري من 11 إلى 23 جنيها.

كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلو) من 25 إلى 35 جنيها.

كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيها.

كيلو تين برشومى من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو كنتالوب من 6 إلى 12 جنيها.

كيلو شمام من 6 إلى 10 جنيهات.

كيلو جنزبيل من سعر: 40 إلى سعر: 70 جنيها.

كيلو خوخ بلدي عريشي من 18 إلى 32 جنيها.

كيلو نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيها.

كيلو برقوق هوليو من 20 إلى 60 جنيها.

بطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 48 إلى 60 جنيها.

بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 30 إلى 40 جنيها.

بطيخ 3 (4: 6 كيلو) من 16 إلى 24 جنيها.

كيلو دوم من سعر: 20 إلى سعر: 40 جنيها.

كيلو كريز (الكيلو) من سعر: 50 جنيها.

كيلو كيوي من سعر: 26 جنيها.

كيلو أفوكاتو من سعر: 60 إلى سعر: 90 جنيها.