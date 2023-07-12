«الداخلية» تضبط متهما بغسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة في الجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد العملات الأجنبية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى توجيه عدة اتهامات للمتهم، محاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء وتأجير العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.