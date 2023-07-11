«قومي المرأة» بدمياط يطلق برنامجا لتدريب صاحبات المشروعات الصغيرة على التسويق

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع دمياط، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، اليوم، برنامجا لتدريب السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة واللاتي لديهن حرف يدوية ويحتجن لمعرفة طرق تسويق صحيحة لعرض منتجاتهن من خلالها.

خلق فرص تسويقية للسيدات

وقالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، إن هذا البرنامج يأتي لخلق فرص تسويقية لترويج منتجات السيدات بدمياط، واللاتي لديهن مشروعات صغيرة ليتم تدريبهن على طرق تسويق جديدة من خلال الإنترنت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتساعدهن على نجاح مشروعاتهن.

مدة البرنامج التدريبي

وأكدت على أن البرنامج التدريبي سيستمر لمدة 3 أيام متتالية من اليوم وحتى الخميس المقبل، وحضره 25 سيدة وفتاة، وذلك في إحدى قاعات مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، كمجموعة أولى، وسيتكرر هذا البرنامج حتى تعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من صاحبات المشروعات لتمكينهن اقتصاديا ولزيادة دخلهن ودخل أسرهن.