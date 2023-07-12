أتاحت وزارة الشباب والرياضة، مراجعة ليلة الامتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2023، والتي يؤديها طلاب شعبة علمي رياضة غدا الخميس 13 يوليو، في أخر أيام امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا من وزير التربية والتعليم.

مراجعة ليلة الامتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2023

وتتضمن مراجعة ليلة الامتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2023، الأسئلة المتوقعة لطلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة والقوانين كمراجعة شاملة للمادة، بهدف مساعدتهم للحصول على أكبر الدرجات في المادة.

مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 لطلاب الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة، كما يلي.

- عدد الأسئلة بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي: 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي: سؤالان مقاليين.

- المجموع الكلي لامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي: 30 درجة.

- درجة للأسئلة الموضوعية مادة الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي: 26 درجة.

- الأسئلة المقالية مادة الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي: 4 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية للجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي: 18 سؤالا.