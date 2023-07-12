مقرر «القضية السكانية» بالحوار الوطني: أولوية لمواجهة العنف ضد المرأة والزواج المبكر

قالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن نتائج المناقشات حول ملف الزيادة السكانية يتوقف على وجود إرادة سياسية لتبني توصيات حقيقية وجادة لوضع حلولا جذرية للحد من أزمة الزيادة السكانية التي تلتهم كل موارد التنمية، كما أن الزيادة السكانية ليس سببها قلة وعي المواطنين فقط، وإنما الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة التي كانت أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر، والتي لها تأثير مباشر على الزيادة السكانية.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قدمت العديد من المساعدات

وأَضافت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني خلال لقائها ببرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة «TeN» الفضائية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قدمت العديد من المساعدات والحلول للحد من آثار الزيادة السكانية مثل مبادرات نشر الوعي بأهمية التعليم المجتمعي ودوره في التعريف بمخاطر الأزمة كما استطاعت إطلاق العديد من القوافل الطبية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات المعلوماتية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

الاهتمام بالصناعات الزراعية له دور مهم في تحسين نمط الحياة

وأوضحت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن الاهتمام بالصناعات الزراعية له دور مهم ومباشر في تحسين نمط حياة المواطنين، كما لفتت إلى ضرورة أن تكون قضايا العنف ضد المرأة والزواج المبكر في المقام الأول من المناقشات بالحوار الوطني لما لها من تأثير مباشر على تحسين الوضع الاجتماعي للأسر ووضع حلولا جديدة للقضاء على المشكلات، وهي أبرز طرق القضاء على الأزمة.