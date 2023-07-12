حلقة خاصة من داخل حديقة الحيوان في «كل الزوايا» على ON الليلة

خصص برنامج «كل الزوايا»، المُذاع على قناة ON، فقرة من داخل حديقة الحيوان بالجيزة، تزامنا مع غلقها لبدء مخطط التطوير، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين والخبراء الأجانب والعاملين في الحديقة، للحديث عن مخطط التطوير، وكيفية الحفاظ على النباتات والحيوانات، وموعد الافتتاح.

البرنامج تقديم الإعلامية سارة حازم طه، ويترأس تحريره الصحفي محمد أسعد، ويذاع مساء الأربعاء من كل أسبوع على قناة ON، ومن المقرر أن تذاع الحلقة مساء اليوم.