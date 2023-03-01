«كل الزوايا» يعرض تقريرا عن صناع مسلسل «بالطو»: نتمنى إمتاع الجمهور

قال الفنان عصام عمر، إن دوره في مسلسل «بالطو»، يتلخص في طبيب شاب حديث التخرج من الجامعة، وتكليفه يأتي في قرية بمحافظة كفر الشيخ، موضحا أن قرية «طرشوخ الليف» من الخيال وليس لها وجود في الحقيقة.

وأضاف «عمر»، خلال تقرير عرضه برنامج «كل الزوايا» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة «ON»، أن شخصية العمل تدخل في صراعات بسبب الاختلاف الثقافي بينه وبين المحيطين به.

عملان في شهر رمضان

وتابع: «جاني ترشيح المخرج عمر المهندس، وتحمس لي وصورنا العمل، كما أنني أشارك في عملين في رمضان، وأتمنى إني أعمل أدوار كويسة الناس تحبها».

الإيمان بالمواهب الشابة

وأوضحت الفنانة مريم الجندي، أنها ذاكرت دورها كطبيبة صيدلانية جيدا واستعانت بكتب في مجال الصيدلة، «كنت بسمع راديو كفر الشيخ، وسألت ناس عندهم خبرة في هذا المجال، وعمر المهندس المخرج وأحمد عاطف السيناريست ساعدوني بشكل كبير جدا، ومبسوطة إن فيه شركات إنتاج تؤمن بالمواهب الشابة، وأثبتت إن التجربة ممكن تبقى ناجحة».