«التعليم العالي» تنشر فيديو لتوضيح خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

نشر المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيديو يتضمن أسماء الكليات التي اجتياز اختبار القدرات للالتحاق بها، وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الفيديو يتضمن خطوات وكيفية التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال رابط إلكتروني، مشيرا إلى أن الفرصة ستتاح أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، خلال الفترة من 15 يوليو إلى 27 يوليو.

وأضاف أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات، هي كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف، كلية التربية الموسيقية في الزمالك بجامعة حلوان، وكلية التربية الفنية في الزمالك بجامعة حلوان، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية بشعبتي التربية الفنية والموسيقية، وشعبة المسرح التربوي في كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، والتربية الفنية بكليتي التربية في جامعتي الإسماعيلية وقناة السويس، وكلية التربية في جامعة السويس، وشعبة التربية الموسيقية في كلية التربية بجامعة قناة السويس.

من جهته، وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة الخدمات الإلكترونية والوسائل التوضيحية لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات، والتي يُشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات المؤهلة لها، في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات.