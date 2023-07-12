«الأعلى للجامعات» يكشف تفاصيل اختبارات القدرات لـ«التربية الرياضية»

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل اختبارات القدرات، لكليات التربية الرياضية بمختلف الجامعات للبنين والبنات، موضحا أنّ الهدف من الاختبارات هو قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارية من خلال بعض الامتحانات.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، وفقا لتقرير صادر عنه، أنّ اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية تكون لمدة يومين فقط، ولا يسمح نهائيا بإعادة الاختبار لأي طالب، والدرجة الكلية للاختبارات البدنية والمهارية 100 درجة، 60 درجة اختبارات بدنية و40 درجة اختبارات مهارية، وضرورة أن يكون الحد الأدنى لقبول الطالب أو الطالبية 60% من الدرجة الكلية للاختبارات، وأن يكون لائقا في اختبارات القوام والشخصية.

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وأكد «الأعلى للجامعات»، أنّ المجلس أقر تقريب الأرقام العشرية في الدرجات التي يحصل عليها الطالب في الاختبارات لصالحه، حيث يتم الكشف والإعلان عن نتيجة اليوم الأول بعد حساب درجات اليوم، ويتم استبعاد الطالب أو الطالبة غير اللائقين.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة أن يكون المتقدم للاختبارات لا يقل عن 165 سنتيمترا من الطلاب، و155 سنتيمترا من الطالبات، ويستثني من ذلك الأبطال الدوليين والأولمبيين المشاركين والحاصلين على البطولة خلال الـ3 سنوات قبل الالتحاق.