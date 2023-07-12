«الداخلية»: ضبط متهم بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير مشروع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

المتهم كون ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الإدارات الزراعية بالشرقية لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، ما نتج عن تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.

وبينت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه

وفي سياق آخر، ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لممارسته نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الاستثمار في أموالهم والاستيلاء عليها بزعم توظيفها في مجال المضاربة بالبورصات العالمية مقابل أرباح شهرية.

وبينت التحريات أن المتهم استولى على أموالهم وامتنع عن منحهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وقدرت متحصلات نشاطه الاجرامى بمبلغ 5 ملايين جنيه.