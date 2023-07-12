افتتاح عدة مشروعات خدمية في ميت غمر بتكلفة 6 ملايين جنيه

كشف بيان صادر عن محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عن افتتاح عدد من المشروعات داخل مركز ومدينة ميت غمر بتكلفة إجمالية بلغت 4,5 مليون جنيه، بمشاركة المجتمع المدني، من ضمنها دار المناسبات للشيخ محمد متولي الشعراوي، وقسم حضانة الأطفال في مستشفى أتميدة بميت غمر بالدقهلية.

تطوير المنشآت والقطاعات بالدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية، أن ذلك جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له في القطاعات الخدمية الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخرى التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين.

وأشار البيان، إلى المشروعات التي جرى افتتاحها في ميت غمر، شملت:

-قسم حضانات الأطفال بمستشفى أتميدة المركزي بتكلفة مليون جنيه.

-مركز شباب البوها بقرية البوها بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه.

- دار مناسبات إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي بمدينة ميت غمر بتكلفة مليون و300 ألف.

- أعمال التطوير بمقابر مدينة ميت غمر بتكلفة 650 الف جنيه، وتطوير ميدان فاطمة الزهراء بتكلفة 250 ألف جنيه.

وأشاد بيان المحافظة، بدور المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية، الذي يعد شريكًا أساسيًا في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في كافة القطاعات، من خلال بناء المساجد وتطوير المستشفيات وتوفير أراضي لبناء المدارس وغيرها.

في سياق آخر، كشفت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن افتتاح المبنى الإداري الجديد لمركز شباب البوها التابع لإدارة شباب ميت غمر، والذي يخدم القطاع الشبابي والرياضي بقرية البوها.

وأشارت إلى أن المبنى الإداري الجديد بمركز شباب البوها، جرى افتتاحه على مساحة 250 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية قدرها مليون و500 ألف جنيه.