باسم سمرة: «معجبة طلبت مني أتجوزها قولتلها كلمي مراتي لو وافقت تمام»

قال الفنان باسم سمرة إنه زوج غير رومانسي ولكنه زوج عملي يحب الحفاظ على البيت، كما أنه صاحب الكلمة في المنزل، «لما اتجوزت كنت مقطع السمكة وديلها، بس دلوقتي خلاص كبرنا وبقى عندنا عرايس، وبنتي فرح داخلة الجامعة خلاص».

زرعت في بناتي حب تربية الحيوانات والرسم

وأضاف باسم سمرة خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن إحدى المعجبات طلبت منه الزواج، «قولتلها كلمي مراتي لو وافقت أنا تمام».

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن ينجب ولدا ولكنه مر بتجربة قاسية للغاية، متابعا «عملنا محاولة والبنت توفت بعد شهرين من الولادة، وأثرت فيا جدا، فحمدت ربنا على بناتي فرح وهند»، لافتا إلى أنه يزرع في بناته حب تربية الحيوانات والخيل والزراعة والرسم.

وأشار إلى أنه يشفق على هذا الجيل نظرًا لكثرة الأحداث التي تمر في حياتهم، متابعا: «شافوا كورونا وأوكرانيا، الله يكون في عونهم الجيل ده».

نيللي كريم استفادت مني وبعدها بقت نجمة

من ناحية أخرى، كشف أن مسلسل «ذات» رقم واحد بالنسبة لأعماله الفنية، قائلا إن المسلسل عن رواية للروائي صنع الله إبراهيم، والمخرجة كاملة أبو ذكري أخرجت المسلسل لمدة 18 حلقة فقط واستكمل الإخراج بعدها خيري بشارة، «نيللي كريم كانت في بداياتها واستفادت مني، بعدها بقت نجمة عظيمة».