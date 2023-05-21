طرح بوسترات جديدة لفيلم «البعبع».. يتصدرها باسم سمرة

نشرت شركة سينرجي فيلمز، بوسترات جديدة من فيلم البُعبُع، المقرر عرضه بموسم عيد الأضحى المقبل، ويقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري.

ونشرت مساء أمس، سينرجي بوسترات منفردة للأبطال، ومن بينهم أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا.

ونشرت الشركة، بوسترات جديدة للأبطال مساء اليوم، وجمعت البوسترات كل من باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود.

أبطال فيلم البعبع

وتدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن الكوميدي حول مجرم يتوب عن الإجرام ويقوم هو وصديقه بالتعرض للكثير من المواقف الكوميدية.

وتشارك ياسمين صبري بخلاف البعبع، في فيلم أبو نسب، مع محمد إمام، المقرر عرضه أيضا في موسم أفلام عيد الأضحى، ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد إمام، وفاء عامر، ماجد الكدواني، شيكو، محمد ثروت، بيومي فؤاد وغيرهم من الفنانين.

أفلام عيد الأضحى

كما يعرض في موسم أفلام عيد الأضحى أيضا كل من فيلم بيت الروبي لكريم عبدالعزيز وكريم محمود عبد العزيز، و«ع الزيرو»، لمحمد رمضان ونيللي كريم، و«تاج» لتامر حسني ودينا الشربيني.