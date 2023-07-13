الكشف على 835 شخصا ضمن قافلة حياة كريمة في سوهاج

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي في القرى والمحافظات النائية التي تعاني نقص الخدمات الأساسية، عن طريق تدشين المشروعات التنموية والخدمية والتنموية، وكذلك تنظيم القوافل الطبية والبيطرية العلاجية بالمجان، في مختلف قرى المحافظات.

جهود حياة كريمة في محافظة سوهاج

وشاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية نظمتها جامعة سوهاج لأهالي مركز جهينة قرية نجع الشريف.

835 شخصا تم الكشف عليهم

وتم الكشف على نحو 835 شخصا في أكثر من 11 تخصصا طبيا داخل القافلة وتم تحويل 31 حالة منهم إلى المستشفى للمزيد من الفحوصات وتلقي العلاج.

واستكمالا لجهود مؤسسة حياة كريمة في محافظة سوهاج خلال الآونة الأخيرة، شهدت المحافظة أعمال تطوير في 182 قرية بـ7 مراكز، وهي «طما، والمنشأة، والمراغة، والبلينا، وجرجا، ودار السلام، وجهينة».

وخلال الفترة الأخيرة تم إنشاء نحو 528 مدرسة جديدة بتكلفة مليارين و945 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من صيانة 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه، وفقًا لتقرير محافظة سوهاج حول حياة كريمة.