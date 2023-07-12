مشروعات «حياة كريمة» في الغربية.. نسبة تنفيذ «المرافق» وصلت لـ100%

تهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بدعم وتطوير الريف المصري وتحسين أوجه الحياة في القرى الريفية الفقيرة والمحافظات الحدودية، حيث تعمل المبادرة على إنشاء العديد من المشاريع التي من شأنها دعم القطاعات المختلفة، كالقطاع الصحي، وقطاع التعليم، وقطاع الخدمات، وقطاع الترفيه، وقطاع البنية التحتية، وغيره من القطاعات الأخرى.

القرى المستفيدة

وتواصل المبادرة تنفيذ مشاريع المرافق التي بدأتها في محافظة الغربية، وتنوعت المشاريع بين الصرف الصحي ومياه الشرب، ووصلت نسبة تنفيذ أغلب المشاريع لنحو 100%، وجرى الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في القرى التالية بالغربية:

- سنبو الكبرى.

- دمنهور الوحش.

- كفر شاهين.

- كفر نواي.

- سبطاس.

- عزبة البحيري.

-عزبة حسان عبدالغفار.

- عزبة منشأة الصباحي.

- عزبة الصعيدي.

- عزبة الشهاوي.

- عزبة سمير ذو الفقار.

- عزبة الخشاب.

رفع كفاءة نقاط إسعاف

ويستفيد من تلك المشاريع الآلاف من الأهالي في تلك القرى وتوابعها، التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية، ويأتي ذلك في إطار عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على تطوير قرى الريف المصري وتحسين أحوالها، إضافة إلى عمل المبادرة على رفع كفاءة وتطوير 8 وحدات إسعاف في محافظة الغربية، بتكلفة وصلت لـ18 مليون جنيه، في إنشاء نقطتي إسعاف بقريتي شبراملس وتفهنا العزب، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير 6 نقاط أخرى.