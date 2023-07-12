محافظ بورسعيد: بدء خطة تطوير شاملة بمنطقة حي الكويت للمرة الأولى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم منطقة الكويت بحي العرب تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة بالمنطقة، يأتي ذلك تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المناطق السكنية بمختلف أحياء بورسعيد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن التطوير بحي الكويت سيكون شامل للمرة الأولى من نوعها.

خطة تطوير شاملة بمنطقة الكويت

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وبعض مسؤولي الإسكان المهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، وعددا من الأجهزة التنفيذية، ومسؤولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

بدء تنفيذ خطة التطوير الشامل في حي الكويت

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، بدء تنفيذ خطة التطوير الشامل للمنطقة حي الكويت لتشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وشدد المحافظ على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات، والعمل علي إزالة جميع الإشغالات بالطريق والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، وذلك بالتنسيق مع مديرية النقل والطرق بالمحافظة برئاسة المهندسة إحسان بورمه مدير عام المديرية.

تكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية وإعداد تقرير أسبوعي، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، للانتهاء من إعمال التطوير وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي

وتفقد اللواء عادل الغضبان، سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، التي يجرى تطويرها بالكامل بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الخيرية والثقافية، في إطار جولاته الأسبوعية الميدانية لمتابعة التطوير بالمشروعات السكنية ببورسعيد.

واستمع المحافظ لآراء المواطنين حول التطوير الجاري بالمحافظة، حيث وجه المواطنون الشكر للمحافظ على جهود التطوير في فاطمة الزهراء وجولاته المكوكية للمتابعة أولا بأول.

كما شدد المحافظ على رئيس حي الضواحي بسرعة إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة في الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء، ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمنطقة.