مصرع طبيب بشري بصعق كهربائي في مزرعة دواجن بالدقهلية

لقي طبيب بشري مصرعه صعقا بتيار كهربائي، أثناء قيامة بتوصيل سلك داخل مزرعة دواجن خاصة به بقرية كوم الديربي، التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طبيب بشري صعقا بالكهرباء بالدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى التأمين الصحي بسندوب، بوصول عبد الله المليجي رزق السعيد أحمد، 26 عامًا، طبيب بشري، ومقيم قرية كوم الدربي، بدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

إيداع الجثمان في مشرحة المستشفى

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة الى المستشفى، وبسؤال المليجي رزق السعيد أحمد، 60 عامًا، محامي حر، ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال قيام نجله بتوصيل سلك كهربائي داخل مزرعة الدواجن خاصته الكائنة بذات القرية، تعرض للصعق، مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صعق كهربائي تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية .

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6000/2023، إدارى مركز المنصورة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.