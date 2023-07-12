مصرع شخص في قنا صعقا بالكهرباء.. «مات وهو بيسرق»

لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء محاولته سرقة أسلاك الكهرباء الخاصة بأعمدة قرية المقربية بقوص جنوب محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخص أثناء سرقة أسلاك كهرباء

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بأن مستشفى قوص المركزي استقبل جثة «فهد.ع»، إثر إصابته بصعق كهربائي، بقرية المقربية بقوص.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشخص توفيًا صعقًا بالكهرباء أثناء سرقة أسلاك كهرباء خط قرية المقربية قوص جنوب محافظة قنا، ونقلت سيارة إسعاف تابعة لإسعاف قنا، الجثة وإيداعها في مشرحة مستشفى قوص المركزي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة.