مصرع عامل غرقا وآخر صعقا بالكهرباء في القليوبية

لقيا شخصين مصرعهما في شبين القناطر، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثتين وطلبت تحريات المباحث حيث تبين أن الأول توفى غرقا أثناء الاستحمام في بحر شبين، والثاني صعقة التيار الكهربائي وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضرا بالواقعتين وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثتان بعد العرض على الطب الشرعي لمعرفة وتحديد سبب الوفاة.

بلاغ بمصرع شخصين بشبين القناطر

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوفاة شخصين الأول غرق في بحر شبين أثناء الاستحمام هربا من الحرارة، والثاني صعقة التيار الكهربائي في قرية الدير دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعتين وتبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى «ا.ف.م»، 19 سنة عامل كان يقوم بنقل طوب بناء لسطح أحد المنازل، وعقب انتهائه من العمل توجه إلى بحر شبين للاستحمام من شدة الحر فلقى مصرعه غرقا، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر.

مصرع شاب صعقا

أما الحالة الثانية فهي لشخص يدعى «ا.ا.ع»، 30 سنة من إحدى قرى مركز شرطة طوخ توجه إلى منزل أقارب زوجته بقرية الدير دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وأثناء قيامه بإصلاح عطل في الكهرباء صعقة التيار ولقى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق