استقرار أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم

نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، حيث حافظت معظم الأسعار لمعظم الأصناف اليوم على استقرارها في نهاية الأسبوع الثاني من شهر رمضان، في ظل زيادة الإقبال على السوق الأشهر للجملة بالنسبة لجميع السلع الغذائية.

وتستعرض الوطن فيما يلي، أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

- سعر كيلو البصل بين 9 و15 جنيهًا.

- سعر كيلو الطماطم بين 4-6 جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 5 و8 جنيهات.

- فلفل رومي صوب بين 13 و17 جنيهًا.

- سعر خس «كابوتشي» 3-4 جنيهات.

كما تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

تراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات.

سعر البسلة بين 13 و17 جنيهًا.

فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

قرنبيط بين 3-4 جنيهات.

سعر فاصوليا بين 14-17 جنيها.

وتراوح سعر الفلفل الحار البلدي بين 14-18 جنيهًا.

الملوخية بين 10-14 جنيها.

باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 7-10 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس بين 4 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- سعر كيلو البرتقال البلدي من 5 لـ8 جنيهات.

- سعر كيلو البرتقال الصيفي من 4 لـ6 جنيهات.

- سعر كيلو البرتقال اليوسفي من 8 لـ12 جنيها.

- عنب مستورد اصفر من 30-40 جنيها.

- تفاح امريكي 18-30 جنيها.

- سعر كيلو الجوافة من 8 لـ12 جنيها.

- سعر كيلو الفرولة من 7 لـ10 جنيهات.