الفنانة نبيلة حسن لـ قناة الناس: ضرورة نسف بعض التابوهات لإصلاح المجتمع

قالت الفنانة نبيلة حسن، إنها بدأت في نشر مقاطع فيديو تروي فيها حكايات قصيرة بها عبرات، سواء من التراث أو تجارب الحياة المختلفة، واستعانت في ذلك بطلابها في المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

ضرورة نسف مجموعة تابوهات

وتابعت «حسن»، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، في حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أحد طلابي علمني المونتاج، ومنهم من ساعدني في الإضاءة، وبدأت التعليم المستمر، مفيش حاجة اسمها خلاص كبرت، ولا هي جات عليا، عندنا مجموعة تابوهات لابد من نسفها حتى ينصلح حال المجتمع».

تعليم الطلاب النظافة

واستكملت: «الدكتوراه بتاعتي من إسبانبا، وهناك لما حبوا يعلموا الطلاب الالتزام بالنظافة، أعطوا كل طالب شنطة وطلبوا منه إنه يضع فيها أي قمامة أو أي مخلفات لهم فيها، وفي آخر اليوم جمعوها وقالوا لهم فضوا الشنط من الزبالة في الحوش، فالحوش كله تحول لزبالة، فقالوا لهم شوفتوا انتم السبب في انتشار القمامة، فلازم تتخلص من قمامتك بشكل جيد، ومفيش حاجة اسمها جت عليا».

يُذكر أن نبيلة حسن تشغل حاليا منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وكان لها ظهور كبير في الدراما، لكنها اختفت لفترة، قبل أن تعود من خلال بوابة «تيك توك» بمقاطع فيديو تروي فيها حكايات قصيرة بها عبرات، سواء من التراث أو تجارب الحياة المختلفة.