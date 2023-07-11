حبس متهمين بالاتجار في الحشيش والهيدرو بالعريش.. اعرف العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في شمال سيناء لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

الاتجار بمخدري الحشيش والهيدرو

وكشفت التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمنطقة العريش، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات، «اعترف المتهمان بحيازتهما 12 كيلو من مخدر الحشيش والهيدرو بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتفي محمول».

محام يكشف العقوبة

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي محمود عبدالله، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.