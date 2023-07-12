المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين بتجارة المخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، حكما يتضمن معاقبة المتهم «ا.ا»، عامل و«ا. ح»، و«م. ر» بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم

قيام المتهمين بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجها على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم إل محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.