وزير الدفاع الروسي: العملية الحالية في أوكرانيا لم تتأثر بتمرد فاجنر

قال سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، إنّ التمرد القصير الذي شنّه مقاتلو مجموعة فاجنر المتمردة الشهر الماضي، لم يؤثر على العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها بلاده في أوكرانيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضح «شويجو» خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة الروسية عبر تقنية الفيديو، اليوم، أنّ القوات المسلحة الروسية دمرت 15 طائرة و3 مروحيات و920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16 دبابة ليوبارد فقط، على محاور جنوب دونيتسك، وزابوريجيا، ودونيتسك، ولم تنجح الوحدات الأوكرانية في شن هجمات.

وذكر «شويجو» أنّ الهدف من التمرد كان تقويض استقرار روسيا لكنه فشل بسبب ولاء الجيش، مضيفًا أنّه لم يؤثر على الوضع في الخطوط الأمامية.