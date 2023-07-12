«مهرجان العلمين»: مباراة بين نجوم الكرة والغناء غدا.. يشارك بها متعب وغالي

قالت ملك أسعد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين، إنّ أولى فعاليات المهرجان ستنطلق غدا، وهو ما تم إعلانه أمس في مدينة العلمين، إذ تم التطرق إلى الفعاليات بالتفصيل: «غدا سيكون لدينا مباراة بين لاعبي كرة محترفين ونجوم الفن، وفي الساعة الثالثة عصرا سيعلم الجميع كل شيء، وسيشارك حسام غالي وعماد متعب وعدد من لاعبي الجيل الذهبي».

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أنّ المهرجان يستمر على مدار شهر ونصف، وتتنوع فعالياته ما بين الترفيهية والرياضية، وهو شيء لم يحدث من قبل على أرض مصر.

العلمين من أكثر المدن المميزة على شاطئ البحر المتوسط

وتابعت عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين: «في أشهر الصيف يذهب الناس إلى المدن الساحلية، ومدينة العلمين من أكثر المدن المميزة على شاطئ البحر المتوسط، وبالتالي كان لابد ان يكون بها أكبر مركز أو مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط».

فعاليات مختلفة ومميزة جدا

وأكدت ملك أسعد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين: «الفعاليات مختلفة جدا، ففي الرياضة سيكون لدينا 3 بطولات يشارك بها لاعبون محترفون مثل البطولة العربية للجودو، وبطولة الكرة الطائرة، وبطولة البادل».