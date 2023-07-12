العالم علمين كرنفال عالمي للترفيه والرياضة والفن والإبداع.. ينطلق غدا برعاية «المتحدة» (ملف خاص)

تنساب نسمة هواء خفيفة تكسر حرارة الصيف القاسية، فيما تنعكس أشعة الشمس على شاطئ البحر اللازوردى برماله البيضاء، الذى أصبح مكاناً مثالياً لميلاد أكبر مهرجان رياضى فنى ترفيهى جديد، يمتزج فيه السحر والجمال بالفنون والإبداع على مدار 45 يوماً متواصلة، ترسم ملامح الدورة الأولى من مهرجان مدينة العلمين الجديدة تحت عنوان «العالم علمين»، ليكون الحدث الترفيهى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، ومن جغرافيا الموقع الملىء بالجمال والأهمية التاريخية والسياحية والثقافية، تُضاف أهمية مزدوجة للمهرجان الذى يُعزز مكانة مصر كمنارة للفنون والإبداع.

تجربة فريدة فى مدينة استثنائية سيمر بها الجمهور فى الفترة من 13 يوليو الحالى إلى 26 أغسطس المقبل، ما بين النشاطات الرياضية والفنية، وتفتح مدينة العلمين الجديدة أبوابها لاستقبال ما يقرب من مليون زائر للاستمتاع بفعاليات المهرجان، التى تتنوع ما بين بطولات لـ«البادل»، التجديف، كرة القدم الشاطئية، وبطولة سباق ثلاثى ««ترياثلون»، سباق الدراجات المائية، وغيرها من الرياضات والفعاليات التى تناسب جميع الفئات العمرية والأذواق، وعروض الطائرات والقفز بالمظلات، بجانب عروض أزياء عالمية، وحفلات غنائية لأبرز النجوم المصريين والعرب والعالميين.

ويمثل المهرجان الذى تنطلق فعالياته اليوم تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارتى الثقافة، والشباب والرياضة، إضافة مهمة وفاعلة فى الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر ومحيطها الإقليمى، بجانب دوره الأبرز فى تنشيط السياحة والترويج لفرص استثمار متنوعة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى على أرض المدينة الساحلية الجديدة.