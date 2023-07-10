سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 10-7-2023 في البنوك استقرارًا كبيرًا، وبلغ متوسط سعر صرفه 33.84 جنيه للبيع، و33.79 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، فيما سجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 33.96 جنيه للبيع، و33.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.84 جنيه للبيع و33.79 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم بنك مصر 33.84 جنيه للبيع و33.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي 33.84 جنيه للبيع، و33.79 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي «CIB»

وبلغ سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB نحو 33.96 جنيه للبيع و33.79 للشراء.