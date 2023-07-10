رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سعر اليورو اليوم الاثنين 10-7-2023 في البنوك

كتب:

حسن عثمان
09:57 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
سعر اليورو اليوم الاثنين 10-7-2023 في البنوك

سعر اليورو اليوم الاثنين 10-7-2023 في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 10-7-2023 في البنوك استقرارًا كبيرًا، وبلغ متوسط سعر صرفه 33.84 جنيه للبيع، و33.79 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، فيما سجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 33.96 جنيه للبيع، و33.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.84 جنيه للبيع و33.79 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم بنك مصر 33.84 جنيه للبيع و33.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي 33.84 جنيه للبيع، و33.79 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي «CIB»

وبلغ سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB نحو 33.96 جنيه للبيع و33.79 للشراء.

اقرأ المزيد:

سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك.. استقرار ملحوظ أمام الجنيه

سعر اليورو اليوم السبت 8-7-2023 في البنوك المصرية

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة 7-7-2023

سعر اليورو اليوم الخميس 6-7-2023 في البنوك المصرية
بقلم حسن عثمان