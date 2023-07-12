استقرار سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم. وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع وفقا للبنك التجاري الدولي cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشراء، و30.95 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.