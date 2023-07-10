سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم.. مستقر

شهد سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، استقرارا داخل البنوك المصرية؛ إذ سجل في البنك الأهلي المصري 30.75 للشراء وفقا للموقع الرسمي للبنك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنوك المصرية، وجاء كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 30.90 جنيه، أما البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.