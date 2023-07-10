استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 10-7-2023 في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرفية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليومي نحو 30.84 جنيه للشراء بينما سجل سعر البيع 30.39 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر سجل 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 30.95 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الشراء إلى 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للبيع، فيما وصلع سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.