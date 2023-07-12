سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-7-2023 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-7-2023 على استقراره في البنوك المصرية، ليبلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، فيما سجل سعر الأقل بيعا 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم، حيث سجل 30.75 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

ويبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 بالنسبة لسعر البيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 30.90 جنيه، أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ويبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وعن سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية يسجل 30.75 جنيه للشراء وسعر البيع يبلغ 30.85 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الأربعاء داخل ميد بنك، يسجل سعر الشراء 30.88 جنيه والبيع 30.95 جنيه.