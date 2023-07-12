500 مشترك في مسابقة الثلاثي الحديث بمهرجان العلمين.. والجهة المنظمة: أغلب المشتركين مصريون

يشهد مهرجان العلمين الدولى فى دورته الأولى إقامة عدد من الفعاليات المختلفة على مدار 45 يوماً، ومنها مسابقة الثلاثى الحديث التى تنظمها شركة Stamina الذى يترأس السيد زياد سرور مجلس إدارتها، كما يحظى المهرجان برعاية كل من البنك الأهلى المصرى، وشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، وشركة WE، والبريد المصرى، وشركة حديد عز، باعتباره الحدث الترفيهى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط.

ومن جانبه، قال زياد سرور، رئيس مجلس إدارة شركة Stamina، إن الشركة تنظم مسابقة الثلاثى الحديث فى نسختها الخامسة هذا العام، والمتضمنة لـ3 رياضات وهى السباحة والدراجات البخارية والركض، مضيفاً أن الدورة الرابعة أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، العام الماضى، ولكن لم يكن المهرجان قد تأسس حينها، وفقاً لكلامه.

وتابع «سرور»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أنهم يستهدفون مشاركة 500 مشترك هذا العام، وربما يتخطى العدد هذا الرقم، لافتاً إلى أن عدد المشتركين حالياً هو 400 مشترك، وأغلبهم من مصر بحكم أن هذه المسابقة مصرية 100%، بالإضافة إلى مشاركة متسابقين من دول مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والأردن.

وعن طريقة التقديم للمشاركة فى المسابقة المقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الدولى، رد قائلاً: التقديم يكون عن طريق الموقع الذى يحمل اسم الشركة، حيث يسجل المشترك بياناته ويسدد الرسوم المطلوبة «أون لاين».

رئيس «Stamina»: المسابقة خطوة أولى للوصول لثانية تحمل اسم «أيرون مان» فى سهل حشيش خلال نوفمبر

وأشار «سرور» إلى أن هذه المسابقة هى خطوة أولى للوصول إلى مسابقة ثانية تحمل اسم «أيرون مان»، والتى أقيمت نسختان منها خلال الأعوام الأخيرة، وستقام فى سهل حشيش خلال شهر نوفمبر المقبل، واصفاً إياها بالمسابقة العالمية.

كشف المهندس شريف طه، رئيس قطاع التطوير بشركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى، إن رعاية الشركة لمهرجان العلمين الدولى فى دورته الأولى تأتى من منطلق كونهم شريك استراتيجى مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان فى كل المدن العمرانية الجديدة، ومنها مدينة العلمين الجديدة التى يعملون بداخلها منذ سنوات عدة، بحسب قوله.

وقال «طه»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مدينة العلمين الجديدة مفتوحة لكل المصريين، وتمثل بصمة جديدة للعواصم المصرية الحديثة، مضيفاً: «كان لا بد من مشاركة شركة «سيتى إيدج» فى هذا المهرجان، الذى يتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية الجاذبة للمواطن المصرى والعربى والأجنبى، ومن هذا المنطلق تعرب الشركة عن فخرها إزاء مشاركتها فى حدث مهم كمهرجان مدينة العلمين.

وتابع: الازدهار فى المجال السياحى بمصر تزايد بشكل عام، ولكى تستمر الزيادة فلا بد من وجود أماكن جديدة كمدينة العلمين الجديدة، ولكن جذب السياحة وخلق حياة جديدة فلا بد من تنوع فى الأنشطة، وهو ما يتحقق بالفعل فى مهرجان العلمين الذى تتنوع فعالياته ما بين أنشطة فنية ورياضية وعروض أزياء ورياضات جوية وبحرية.