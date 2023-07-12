استقرار أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء.. عيار 21 بـ2190 جنيها

شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2190 جنيه بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 2503 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليومية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجل نحو 2294 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21 ، حيث شهد سعره استقرارا في محلات الصاغة، ليسجل نحو 2190 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1877 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1460 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17520 جنيها للشراء.