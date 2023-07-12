إسلام عفيفي: المثقف المصري لم يخذل وطنه أبدا.. وعليه أن يتصدر المشهد الآن

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن المثقف المصري لم يخذل دولته ووطنه في أي موقف من المواقف على مدار تاريخه، «في كل الأزمات والحروب والتحديات مثل حرب 1967م كانت هناك حالة من الحزن وغنى عبدالحليم حافظ عدى النهار، وكانت هناك أيضا حالة احتشاد وطني وحالة من الاصطفاف الوطني لرفع الروح المعنوية للمواطن والمقاتل المصري حتى يخوض حربه، ولم تمر أيام قليلة حتى وجدنا عمليات نفذتها القوات المسلحة المصرية الباسلة».

دور المثقف في الأزمات

وأضاف عفيفي، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «إكسترا نيوز»: «أريد من المثقف الآن أن يخترق الصفوف ويتصدر المشهد، نحن في احتياج شديد جدا إلى المثقفين المصريين في الحالة الراهنة، والآن جاء دور المثقف بعد مواجهتنا للإرهاب طوال الفترة الماضية بشكل أمني».

أهمية المواجهات الفكرية

وتابع عفيفي، بأن المواجهات الفكرية الثقافية هي الأصل في هذه المواجهة والمعركة، لافتًا إلى أن المثقفين والمبعدين هم رأس الحربة في معركة الوعي، وعليهم أن يأخذوا موقعهم من هذه المواجهة وأن يضطلعوا بدورهم تحقيقا للمصلحة الوطنية وحرية الإبداع.