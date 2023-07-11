عاجل.. تطور صفقة إمام عاشور مع الأهلي و4 صفقات في الزمالك

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ميدو يطالب الزمالك بتنظيم ممر شرفي للأهلي

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن إمكانية تنظيم لاعبي الزمالك ممرًا شرفيًا للأهلي، في لقاء القمة المقبل، بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز رسميًا، بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، وأشار إلى أنه يتمنى أن يحدث ذلك في اللقاء المقبل: «أتمنى أن يقف الزمالك ممر شرفي للأهلي، احترامًا وتقديرًا لما قام به الأهلي هذا الموسم».

4 صفقات جديدة تقترب من الزمالك

تحدث الإعلامي خالد الغندور، عن خطة تعاقدات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإشارة إلى أن إدارة القلعة البيضاء ترغب في التعاقد مع 4 صفقات جديدة، بتوصية من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأبيض: «النادي يرغب في ضم صفقات جديدة، لكن المدير الفني طلب تدعيم مركز واحد فقط، بينما إدارة الزمالك تسعى للتعاقد مع أكثر من صفقة في الميركاتو الصيفي، الزمالك سيحاول ضم 4 صفقات على الأقل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وهناك عمل متواصل من أجل حسمها».

آخر تطورات انتقال إمام عاشور للأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، قادمًا من ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إشارة إلى أن جميع الاتفاقات تمت بين الطرفين، يتبقى التوقيع: «الأهلي كان يرغب في الحصول على خدمات إمام عاشور، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل مبلغ مالي معين».

وتابع: «نادي ميتلاند رفض موضوع الإعارة، وطلب أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي وأن يحصل بالكامل على المقابل المالي الذي دفعه عندما تعاقد مع إمام عاشور، من نادي الزمالك في يناير الماضي». تفاصيل الخبر