عاجل.. تعليق مفاجئ من الزمالك على صفقة إمام عاشور مع للأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف القلعة البيضاء من اقتراب انضمام إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض السابق وميتلاند الدنماركي الحالي، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر خاص داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة للوطن سبورت: « أبلغنا إمام عاشور برغبتنا في عودته لصفوف الفريق في الموسم الجديد».

وأضاف ذات المصدر: «اللاعب رحب بالأمر كثيرا خلال الفترة الماضية ولكن تفاجئنا بتفاوض اللاعب مع الأهلي وبيراميدز».

وشدد المصدر على أن إمام عاشور خارج حسابات الزمالك بعد تجاهل دعوة مسؤولي النادي للجلوس والاتفاق على طريقة تخليص نفسه من ميتلاند، وبشكل عام الزمالك لم ولن يقف على أي لاعب.

شوبير يكشف مفاجأة حول اقتراب إمام عاشور من الأهلي

وكان الإعلامي أحمد شوبير، كشف في وقت سابق، أن صفقة انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باتت محسومة بشكل نهائي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال «شوبير» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «إمام عاشور أهلاوي بنسبة 100%، والإعلان عن تلك الصفقة سيكون خلال أيام قليلة فقط».

وأضاف: «صفقة انضمام عاشور للنادي الأهلي محسومة بنسبة 100 %، وحاليا يتم وضع الرتوش الأخيرة على تلك الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة».