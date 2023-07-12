«مناقشات جادة».. «إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن إعادة إحياء الصناعات الثقافية

عرض برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية خلود زهران، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مناقشات جادة حول كيفية إعادة إحياء الصناعات الثقافية في مصر».

ماضٍ عريق وحاضر ثري

وذكر التقرير، أن مصر تذخر بماضٍ عريق وحاضر ثري من مساحات القوى الناعمة عبر الثقافة والهوية، التي لا تشكل فقط وعي أبنائها، ولكن يستمد منها مستقبل النهضة الفكرية للجميع في مصر والعالم العربي، وهو ما تتفهمه القيادة السياسية جيدا، وهو ما اتضح خلال مناقشات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني التي عملت فعالياتها على إعادة إحياء الصناعات الثقافية في مصر.

مناقشات ثرية في لجنة الثقافة والهوية

وتعاملت مناقشات لجنة الثقافة والهوية على عدة أسس ترتبط بعدم ترك الساحة لمن يسعى إلى تشكيل الوعي بما هو نقيض لهويتنا لتكون أهم الأهداف تعميق الدور الثقافي والوطنية، وبحث آليات تحقيق ذلك على أرض الواقع بجانب ملف الصناعات الثقافية والتي من أبرز عناصرها المسرح والنشر والموسيقى والترجمة والعمل على تطوير المؤسسات الثقافية بجانب مواجهة طغيان عالم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والوصول إلى مساهمات وأطر وتوصيات نقابية تدعم الحفاظ على الهوية تحت مظلة الجمهورية الجديدة.