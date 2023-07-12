مصرع سيدة غرقا في ترعة فرهاش بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها غرقاً جراء انقلاب سيارة ملاكي بترعة فرهاش أمام قرية دست الأشراف بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضرا بالواقعة.

غرق سيدة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال مستشفى كوم حمادة العام جثة سيدة جراء غرقها بترعة فرهاش بقرية دست الأشراف بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم.

انتشال جثة سيدة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لسيدة تدعى مرفت محمد رحيم محمد سعد، 42 سنة، مقيم مركز بدر، وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.