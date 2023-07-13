«تعليم الدقهلية» تحصد المركز الأول جمهوريا في عدد من الرياضات

كشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن فوز مختلف الطلاب في عدد من الرياضات على مستوى الجمهورية، إذ حققوا فوزا في العروض الرياضية وفي الجودو، في مختلف المراكز.

فوز «تعليم الدقهلية» في المسابقات الرياضية

وأوضح«شعبان» في بيان له، أن تحقيق الفوز جاء في إطار اهتمام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، بالأنشطة الطلابية، ومحافظة الدقهلية، ما أدى إلى تحقيق الفوز والتفوق.

فوز تعليم الدقهلية بمراكز جمهورية في العروض الرياضية

وأوضح أن الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بديوان وزارة التربية والتعليم أعلنت نتيجة مسابقة العروض الرياضية وحصلت الدقهلية على 4 مراكز أولى جمهورى بمسابقة العروض الرياضية للمرحلة الابتدائية و الإعدادية جاءت كالآتي:

- حصلت إدارة المطرية على المركز الأول جمهورى

- إدارة بلقاس على المركز الثالث جمهورى فى مسابقة العروض الرياضيه مرحلة اعدادية

- حصلت إدارة السنبلاوين على المركز الأول جمهورى

- إدارة نبروة وشربين على المركز الثالث جمهورى بمسابقة العروض الرياضية للمرحلة الابتدائية

- حصلت مدرسة منار العلم بإدارة دكرنس التعليمية على المركز الثالث المتميز للمرحلة الابتدائية

- حصلت مدرسة نوب طريق بإدارة السنبلاوين على المركز الأول جمهورى بالمرحلة الإعدادية

- مدرسة الحسينى محمد الحسينى بإدارة غرب المنصورة التعليمية على المركز الأول جمهورى للمرحله الثانويه للتعليم الفنى.

فوز تعليم الدقهلية بمراكز في رياضة الجودو

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الطالبة جنى محمد منصور بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية تمكنت من الفوز الميدالية الذهبية الدولية فى البطولة الأفريقية كوارش وحصولها على المركز الأول فى الجودو، وحصلت الطالبة جنا خالد محمد بالصف الثانى الاعدادي بمدرسة الدكتور أحمد زويل الاعدادية بنات على المركز الثانى على أفريقيا فى الجودو.