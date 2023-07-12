مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة بقنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، دهسا أسفل عجلات سيارة أمام كوبري نجع الشيخ عبدالكريم بقرية فاو بحري بدشنا، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

مصر طفل أسفل عجلات سيارة

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، بمصرع طفلة أسفل عجلات سيارة بدشنا، وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن الطفلة تدعى حنين محمود أحمد حسن 10 سنوات.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، تحت تصرف جهة التحقيق، حرر محضرا بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة.