مصرع طفل أثناء نقل «جهاز عروسة» في قرية الكوم الأحمر بقنا

لقي طفل مصرعه اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، إثر سقوطه من أعلى سيارة أثناء نقل جهاز عروسة بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

مصرع طفل في أول أيام عيد الفطر

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بمصرع طالب إعدادي، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل في قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، أثناء نقل عفش عروسة.

نقل الجثة لمشرحة المستشفى

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع «صبري . أ»، 15 عامًا، إثر سقوطه من أعلى سيارة أثناء نقل جهاز عروسة في قرية الكوم الأحمر، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط بواسطة سيارة إسعاف.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول أسباب الحادث، وانتدبت مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الطفل.