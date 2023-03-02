مصرع طفل وإصابة آخر سقطا بالدراجة في ترعة بقنا

انتشلت قوات الحماية المدنية جثة طفل وانقذت الآخر، من داخل ترعة قرية القلمينا مركز الوقف، شمال محافظة قنا، بعدما سقطت بهما الدراجة في الترعة.

بلاغ بمصرع طفل وإصابة آخر

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بسقوط طفلين بدراجة عادية داخل ترعة في قرية القمينا، التابعة لدائرة مركز الوقف.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الوقف إلى مكان الواقعة، ومعها قوات الحماية المدنية، وتمكنت من انتشال «كيرلس م» جثة، و«جابر.م»، مصاب إثر سقوطهما داخل الترعة أثناء لهوهما بالدراجة على جانب الترعة بالقليمينا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف

ونقلت هيئة إسعاف قنا، جثة الطفل والمصاب إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.