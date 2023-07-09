استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك، ثباتا ملحوظا، حيث يبلغ سعر الريال السعودي الأعلى شراء 8.24 جنيه، أما سعر الأقل بيعا فسجل 8.25 جنيه، وفق الموقع الرسمي للبنوك.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك والتي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- كما يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه بالنسبة لسعر الشراء، أما سعر البيع فسجل 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر فسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

- ويبلغ سعر الريال السعودي داخل بنك بركة 8.04 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- وسجل الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.19 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع اليوم 8.25 جنيه.