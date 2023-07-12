الفنانة نبيلة حسن لـ«قناة الناس»: يجب التمعن في نظر الآخرين وعدم التسليم بها

قالت الفنانة نبيلة حسن، إنَّه لا يجب أخذ وجهات نظر الآخرين كما هي بدون إمعان وتفكير جيد، راويةً إحدى الحكايات لفهم «كيف يمكن أن تتسبب وجهة نظر لا تلائم الشخص في هلاكه».

حسن: قصة الثعلب والجمل تؤكد عدم ملائمة وجهات نظر الغير لحياتنا

واستدلت «حسن» خلال استضافتها ببرنامج «البيت» من تقديم الإعلامية مروة شتلة على شاشة «قناة الناس»، بقصة «الثعلب والجمل» لعدم ملائمة أغلب وجهات نظر الغير لحياتنا، والتي تحكي تفاصيلها أنه في يوم ما رأى الثعلب الجمل يسبح في جدول مياه ليسأله عن إمكانية السباحة ومدى ارتفاع منسوب المياه لصغر حجمه وخشيته الغرق.

الثعلب كاد أن يغرق والسبب وجهة نظر الجمل

وتابعت الفنانة نبيله حسن، أنَّ الجمل أجاب الثعلب وفقا لرؤيته لمنسوب المياه وحجمه الضخم»، قائلة: «الجمل أكد للثعلب أن منسوب المياه جيد وبالكاد يصل إلى ركبته ليتسرع الثعلب في الحكم على الأمور ويقفز في الماء ويفاجأ بارتفاع المياه وبالكاد ينجو ويقع باللوم على الجمل متهما إياه بمحاولته إغراقه ولكن الجمل يجيبه بأنه وحده المخطىء الذي قاس ارتفاع منسوب المياه دون الأخذ في الاعتبار اختلاف حجم كل منهما».