استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 7 - 2023 ببداية التعاملات

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، اليوم الخميس 13- 7- 2023، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2190 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الخميس 13- 7-2023 في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2503 جنيهات، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2294 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2190 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1877 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 1460 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 13 ـ 7 ـ 2023، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17520 جنيها للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 77839 جنيها.