الكارت الموحد بديل بطاقه التموين.. بدء تنفيذ التجربة قريبا

يتساءل كثيرون عن تفاصيل وضوابط «الكارت الموحد» بديل «بطاقة التموين»، وهو يعتبر خدمة جديدة ضمن العديد من الخدمات الحكومية، وتقدمها وزارة التموين لجموع المواطنين المستحقين، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والصحة، حيث بدا العد التنازلي لتطبيق هذه الخدمة.

تفاصيل خدمة الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي تفاصيل خدمة الكارت الموحد بديل بطاقة التموين، الذي يقدم خدمات أخرى غير بطاقة التموين، الذي من المقرر أن يكون لكل أسرة كارت واحد موحد يجمع الكثير من الخدمات بدلا من إصدار كارت لكل خدمة.

4 خدمات جديدة لـ الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

وتتضمن خدمات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين ما يلي:

- خدمة صرف الخبز المدعم.

- خدمة صرف السلع التموينية.

- خدمات التأمين الصحي الشامل.

- خدمات البريد.

خطة الحكومة في تطبيق الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

ووضعت الجهات الحكومية المختصة، بدء انطلاق العمل بالكارت الموحد بديل بطاقة التموين، حيث سيتم تنفيذ التجربة في محافظة بورسعيد، كتجربة أولية بسبب ميكنة نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

بدء تنفيذ تجرية الكارت الموحد بديل بطاقة التموين في بورسعيد

وكشفت وزارة التموين، عن بعض التفاصيل الأخرى في تنفيذ تجربة الكارت الموحد بديل بطاقة التموين، حيث تم الاتفاق مع هيئة البريد على بدء التجربة في محافظة بورسعيد أولا، قبل تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الكارت الموحد لن يلغي البطاقة التموينية بشكلها المعتاد، وإنما سيكون بديلا عنها بالنسبة للأسر التي ترغب في الحصول على كافة الخدمات الحكومية من خلال كارت واحد.

وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن أن تقديم خدمة الكارت الموحد، هدفه تطبيق رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، لتتوحد في كارت ذكي واحد، بدلًا من أن تكون في أكثر من كارت، مشيرة إلى أن الكارت الموحد لن يلغي عمل البطاقات التموينية.