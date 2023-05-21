محمد فؤاد يكشف موعد تصوير فيلم «قلبي في نيويورك».. عودة بعد غياب 18 عاما

كشف الفنان محمد فؤاد عن موعد تصوير فيلمه الجديد «قلبي في نيويورك»، الذى يعود به إلى دور العرض بمصر والوطن العربي بعد فترة غياب كبيرة دامت 18 عاما.

محمد فؤاد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

وقال محمد فؤاد فى تصريح خاص لـ«الوطن» إن فيلم «قلبي في نيويورك» سيكون مفاجأة للجمهور، وانه لا زال يعقد جلسات مكثفة مع صناع العمل، تمهيدا لتحديد موعد التصوير خلال الفترة المقبلة، كما يتم ترشيح أبطال العمل.

أخر عمل سينمائي لمحمد فؤاد

وكان آخر عمل سينمائي لمحمد فؤاد فيلم «غاوي حب» عام 2005، والذي كانت تدور أحداثه حول ترك «صلاح» كلية الشرطة من أجل الغناء، ثم تدفعه الحياة إلى اتجاه آخر، ويلتقي مرة أخرى بحبيبته القديمة «ملك» التي كانت صديقته سنوات الطفولة، وها هي الآن سيدة أعمال ناجحة، ورغم ذلك فهي رومانسية، وتزوجت من رجل يعمل في تجارة محرمة، وتبدأ في البحث عن «صلاح»، وبعد أن تلتقيه يبدأ الزوج في التدخل.

وشارك في بطولة فيلم «غاوى حب» مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، رامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي، محمد مرزبان، رفيق محسن، وفاء السيد، هويدا الشافعي، مجدي السباعي، عبد الله مشرف.