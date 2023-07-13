عمرو الفقي: لن نقدم جزءًا جديدا من مسلسل الاختيار.. و«المتحدة» حريصة على التطور

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ الشركة لن تقدم جزءً جديدا من مسلسل الاختيار، مشيدًا بالتنوع الدرامي الذي تقدمه الشركة وبينها الأعمال الوطنية والتاريخية مثل مسلسل ألف ليلة وليلة المقرر عرضه هذا العام.

هذه الأعمال مكلفة جدًا وكبيرة

وأوضح الفقي خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة مع برنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية «cbc»، أن هذه الأعمال مكلفة جدًا، معبرًا عن أمله في أن تلقى قبولا لدى المشاهد.

نعد بالتطور المستمر

ووعد الفقي المشاهد بالتطور المستمر لافتًا إلى تطور صناعة الدراما خلال الفترة الماضية، تزامنا مع الاهتمام بفاعليات كرة القدم وتطوير منظومة البث الرياضي والقنوات الإخبارية والوثائقية وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستظل في تطور «هنفضل في تطور مستمر طول ماحنا عايشين».